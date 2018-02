Behoud TAC kost gemeente Eindhoven 4 miljoen euro

Voor september moet duidelijk zijn of het lukt om geld van de Brainport Agenda daarvoor te reserveren. Lukt dat niet dan gaat het voormalige Philips-gebouw alsnog tegen de vlakte.

Dat schrijft het college van B en W in een voorstel aan de gemeenteraad. Die zal het aangepaste plan voor het Emmasingelkwadrant (Emmasingel-Mathildelaan-Vonderweg) pas na de verkiezingen behandelen. In het gebied moeten de eigenaren Foolen & Reijs, ZGB/Breevast en Woonbedrijf in totaal nog zo'n duizend woningen gaan bouwen.

Historie

Het was de huidige raad die een jaar geleden vastlegde dat wethouder Staf Depla er alles aan moest doen om het Temporary Art Center (TAC, de voormalige Philips Personeelswinkel) in ieder geval deels te behouden. Met het oude pand zou iets van de historie van het gebied bewaard kunnen blijven. Bovendien kan het TAC op die manier een broedplaats voor designers en kunstenaars blijven via de verhuur van ateliers en tentoonstellingsruimte.

Het plan, zoals eerder gemeld in het ED, is dat het TAC het gebouw zelf koopt met hulp van een projectontwikkelaar die er op en er naast woningen gaat ontwikkelen. De kop van het gebouw aan de Gagelstraat en het deel aan de Ventoselaan blijven behouden. Volgens het college moeten er wel woningen voor kort verblijf en atelierwoningen gebouwd worden. De gemeente kan wel de andere helft van de TAC-kavel verkopen voor woningbouw.

Miljoenen

Ondanks de 4 miljoen lagere opbrengst bij de verkoop levert ontwikkeling van het gebied Emmasingelkwadrant wel nog geld op. Hoeveel wordt niet bekendgemaakt. Volledig behoud van het TAC zou 7,6 miljoen aan inkomsten schelen en bovendien moet de gemeente dan de renovatie betalen. En het TAC zou geconfronteerd worden met een veel hogere huur die de instelling niet kan betalen.

Pas over enkele maanden wordt duidelijk hoeveel Eindhoven krijgt van de 170 miljoen die de stad claimde uit de 'regio-enveloppe' van het rijk. Daarna moet duidelijk worden of B en W zelf mogen bepalen waar het geld aan wordt besteed. En of de gemeente bereid is het geld voor de Brainport Agenda in het TAC te steken.

Volledig scherm TAC met Ventoselaan in Eindhoven © Michel Theeuwen