Beide verdachten liquidatie Struijk uit Eindhoven weer vrij

Het OM wil nog niet zeggen welke rol de mannen in de liquidatie op 31 augustus 2017 in Best zouden hebben gespeeld. Een jaar geleden werden bewakingscamerabeelden getoond waarop de schutter en een tweede man te zien zijn in de Johannes Klingenstraat waar de Eindhovense crimineel werd gedood. In de vluchtauto zat nog een derde persoon.