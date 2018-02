Bekeerde rapper Kempi hekelt media: 'Islam is pure liefde'

Het was geen plotselinge beslissing voor de 31-jarige rapper, zegt hij. Kempi had al een tijdje interesse in de religie, maar maakte zelf nooit de eerste stap tot bekering. ”De media zetten moslims en de islam in een heel slecht daglicht”, stelt hij in het gesprek. “Ik werd daar gewoon bang van en wilde daar niets mee te maken hebben.”