Bekende Eindhovense kunstenaar Jalila Essaïdi woest op gemeente om huisvesting: ‘Het is slikken of stikken’

Cultuur in de regio neemt deel aan actie ‘(h)Art for Ukraine’

Regionale culturele instellingen als Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven en Het Speelhuis in Helmond nemen deel aan de landelijke actie ‘(h)Art for Ukraine’ die wordt gehouden van 4 tot en met 6 maart. Doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor Giro555.

3 maart