Belastingdienst in Eindhoven verhuist naar locatie bij station

Het Rijk huurt het complete gebouw van 20.000 vierkante meter van het oude hoofdkantoor van de bank aan de Fellenoord. Na renovatie door projectontwikkelaar OVG wordt de Belastingdienst de hoofdgebruiker voor een huurperiode van 15 jaar. De regionale vestiging van de fiscus is nu gehuisvest in twee gebouwen aan de Karel de Grotelaan. De verwachting is dat de nieuwe locatie in 2020 of 2021 in gebruik kan worden genomen. De Rabobank verhuist zelf binnenkort naar een nieuw hoofdkantoor naast het huidige complex.

Lees ook 15 Rabobanken bundelen krachten in centrum van Eindhoven Lees meer

Flexplekken

Het onderkomen van de Belastingdienst aan de Karel de Grotelaan is verouderd. "Grote investeringen zouden nodig zijn om het te moderniseren", stelt de woordvoerder van het rijksvastgoedbedrijf. "Op de Rabobank-locatie zitten we dicht bij het openbaar vervoer. Het nieuwe kantoor krijgt ook flexplekken waar andere medewerkers van het Rijk kunnen werken." De Belastingdienst komt straks in een 'superduurzaam gebouw' met het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat, stelt hij. Er komen 1200 werkplekken, waarmee capaciteit voor zo'n 1700 medewerkers ontstaat.

Karel de Grotelaan

Over een nieuwe bestemming voor het 'zeer waarschijnlijk te verkopen' complex aan de Karel de Grotelaan zal met de gemeente worden overlegd. "De vraag aan de gemeente zal eerst zijn of het een maatschappelijke bestemming kan krijgen. Als dat niet het geval is, wordt het openbaar verkocht. Dan zal de gemeente moeten aangeven wat er kan en mag met de locatie." In Eindhoven zijn al meerdere kantoren omgebouwd tot woningen. Ook in dit geval ligt transformatie tot woningencomplex voor de hand, menen vastgoedpartijen.

IND, RIVM