Belastingdienst zet ‘klokkenluider’ toeslagaffaire op non-actief

Vanwege vermoedens van fraude bij het gastouderbureau werd in 2014 de kinderopvangtoeslag van de klanten plotseling stopgezet. De ambtenaar zou interne stukken van de Belastingdienst naar buiten hebben gebracht, die werden achtergehouden in rechtszaken van gedupeerde ouders.

Volgens de bronnen van Trouw en RTL Nieuws ziet de betrokken ambtenaar zich niet als klokkenluider, maar is het iemand die een ‘ernstige misstand’ wilde voorkomen en slechts ‘ontbrekende gegevens’ doorgaf.

De Belastingdienst gaat niet in op individuele gevallen, zegt een woordvoerder desgevraagd. ,,Medewerkers hebben verschillende mogelijkheden om melding te maken bij (een vermoeden van) onrechtmatig handelen door de Belastingdienst. Voor zover bekend is in deze zaak hiervan geen gebruik gemaakt en is er ook geen melding gedaan bij het huis voor klokkenluiders’’, voegt de woordvoerder toe.

De Helmondse advocaat Eva González Pérez die diverse ouders bijstaat, bevestigt dat ze zelf ontbrekende informatie heeft aangeleverd in rechtszaken. Ze wil niet zeggen of ze die kreeg van de belastingmedewerker. ,,Ik bescherm mijn bron.’’

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) raakt door de toeslagenaffaire steeds verder in het nauw. Uiterlijk woensdag moet hij negentig vragen van de vaste Kamercommissie over de kwestie beantwoorden. Een van de vragen gaat over de disciplinaire maatregelen tegen de betrokken ambtenaar.