Belastingkantoor Karel de Grotelaan Eindhoven mogelijk in beeld voor opvang asielzoekers of Oekraïense vluchtelingen

Column Ik ben geen blower, maar ik snap dit rare beleid gewoon niet

Deze week moest de grootste coffeeshop van Eindhoven haar deuren sluiten. Indian Dylan had te veel voorraad. Net zoals High Times vorig jaar, die negen maanden dicht moest. Ook te veel voorraad. Vreemd beleid, want iedereen weet dat de toegestane 500 gram voorraad in no time op is.

11:00