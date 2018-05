Belgen zijn welkom, taxi-ronselaars niet

EINDHOVEN - Steeds meer Belgen vliegen vanaf Eindhoven Airport. Omdat het een prettige, overzichtelijke vertrekhal is; omdat het makkelijk bereikbaar is met de auto; maar toch vooral vanwege de goedkope vluchten.

In het zonnetje staan ze collegiaal naast elkaar. De vier taxichauffeurs die samen drie taxibedrijven vertegenwoordigen en de verkeersregelaarster. Dat komt: hun bedrijven hebben een vergunning om pal voor de vertrekhal te staan. Ze delen hun klanten, ze delen ook hun conclusie dat het aantal Belgische reizigers echt enorm toeneemt en ook dat dat prettige klanten zijn. Al profiteren ze er niet allemaal even veel van. Maar wat ze ook delen: hun diepgewortelde ergernis aan de ronselaars van de vrije taxi's. De Belgen zijn meer dan welkom, die ronselaars komen ze de strot uit.

"Wat ik hoor van van die Belgen is dat ze het hier gemoedelijk vinden", zegt een van de chauffeurs. "En dat ze vooral de verkeersregelaars zo aardig vinden", brengt de verkeersregelaarster in voordat ze weg geroepen wordt om het verkeer te regelen. Vooral Connexxion profiteert van de populairiteit van Eindhoven Airport onder de Belgen. En chauffeur Michiel Slappendel heeft ze ook graag in zijn auto. Vaak brengt hij ze naar het station of Turnhout. Connexxion maakt meer ritten van en naar het vliegveld dan Van Gerwen Taxi uit Nuenen en Cibatax. Voor die laatste twee is Airport slechts een van de standplaatsen. Voor Connexxion is het de hoofdstandplaats.

Lage prijzen

In de Belgen-analyse van de chauffeurs spelen veel zaken een rol: de terreuraanslag op Zaventem, het onoverzichtelijke verkeer rond Brussel en het groot aantal bestemmingen vanaf Eindhoven. ,,Maar ik weet zeker dat de lage prijzen de grootste motivatie zijn".

Dat bevestigt in ieder geval ook Jolien Lauwers uit Turnhout. ,,Maar het is ook fijn dat je hier makkelijk mensen kunt wegbrengen en halen. Vandaag haal ik oma en mamma die naar Spanje waren." Of er bij al die ritjes ooit overwogen is er een uitje naar Eindhoven of omgeving aan vast te knopen? "Eh... eigenlijk niet", bekent ze, "maar voila, we zullen het overwegen. Maar dan wel op een ander moment. Niet als we naar het vliegveld moeten".

Kempervennen

Ook de zussen Ilse en Joke Canters (uit de buurt van Antwerpen) komen vaak op Eindhoven Airport. ,,Onze ouders hebben een huis in Murcia. Vandaar. Brussel is wel dichterbij, maar we rijden er langer op. Het is ook echt een rotweg." Nee, een Eindhoven-bezoekje knoopten zij er ook nog nooit aan vast. ,,We zijn wel een keer in Venlo geweest", zegt de ene zus. En de ander weet nog dat ze ooit in de Kempervennen was bij Valkenswaard. ,,Maar toen was ik nog een kind".

Even verderop heeft chauffeuse Yvonne Uiterdijk van Van Gerwen Taxi net een echtpaar naar de pinautomaat in de hal moeten verwijzen. Haar taxi heeft nog geen pin-apparaat. Met lede ogen heeft ze toe moeten zien hoe de twee ongeveer besprongen werden door een ronselaar. "Je zult het zien: hij loopt mee tot de automaat en praat net zo lang totdat ze mee gaan". Maar dan klaart haar gezicht op. De twee klanten komen terug. "Nee hoor, we stappen bij u in", zegt de man lachend. "Ik heb gezegd tegen die man weet u wat u bent: een vieze oplichter".