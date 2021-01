Belgisch leger wil 900 DAF-trucks aanschaffen

Beeldhou­wer en maker van Phi­lips-beeld op Eindhoven­se Markt Kees Verkade (79) overleden

2 januari MONACO - ‘Meneer Frits is thuis’, dat vond beeldhouwer Kees Verkade toen zijn standbeeld van Frits Philips in 2007 onthuld werd op de Eindhovense Markt. Afgelopen dinsdag 29 december overleed Verkade op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Monaco. Dat werd zaterdag bekend gemaakt door zijn familie.