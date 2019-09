Belgische oogsteker mag niet vrij uit voorarrest na vechtpartij in Heuvel

De Belg (27) vierde, met twee landgenoten waaronder zijn neefje, oud en nieuw op het Stratumseind. Toen ze tegen vijf uur ’s ochtends naar hun auto liepen in de parkeergarage, ontstond er een woordenwisseling met een Helmonder (38). Deze werd tegen de grond gewerkt door de neven en kreeg ook liggend nog klappen en schoppen tegen zijn hoofd. Op camerabeelden is te zien dat Mustafa A. naar de auto loopt, snel een schroevendraaier pakt en het slachtoffer in zijn oog steekt.

De zaak komt pas op 20 januari voor de rechter. Reden voor de advocaat van de man om tijdelijke vrijlating uit voorarrest te vragen voor A.. Volgens de pleiter lag het gebeurde grotendeels aan het slachtoffer zelf. Eerder die avond was er een ruzie in een café. Toen de partijen elkaar in de parkeergarage tegenkwamen, is die opnieuw opgevlamd. Er was volgens de advocaat aanvankelijk zelfs sprake van een rechtszaak tegen het slachtoffer wegens het geweld van die kant. Maar zijn zaak is geseponeerd, gezien de ernst van de wonden die hij opliep. De pleiter vond dat niet eerlijk.