Belgische Xior gaat 250 studentenkamers bouwen in Eindhoven

,,We zijn gespecialiseerd in studentenhuisvesting. Daarvoor richten we ons op steden met universiteiten en hogescholen en daar hoort Eindhoven zeker ook toe", aldus Aznar. Ook hier is de vraag naar zelfstandige woonruimte voor studenten hoog. Afgelopen jaar kwamen gemeente, corporaties en onderwijsinstellingen met een noodplan voor studentenhuisvesting. Dat leverde onder meer 300 tijdelijke eenheden op het voormalige Slachthuissterrein aan de Berenkuil op.



Voor Xior is het ook bedrijfseconomisch goed om meer eenheden te verhuren in Eindhoven. ,,We hebben toch onze lokale mensen nodig voor onderhoud, verhuur en dergelijke. Het is voordelig om dan meerdere panden te verhuren, dat levert schaalvoordeel op", aldus Aznar.



De vergunning voor de verbouwing - en het wijzigen van het bestemmingsplan - is aangevraagd door de vorige eigenaar. Xior heeft het pand gekocht op voorwaarde dat die vergunning ook daadwerkelijk verleend wordt. ,,Wij zijn een een vastgoedfonds dat belegt in studentenhuisvesting, niet in kantoren. Dus we willen niet het risico lopen dat we met een kantoorpand blijven zitten. Als er geen vergunning komt, heeft de oude eigenaar een terugkoopverplichting.”