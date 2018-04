Bemiddeling voor muzieklessen? Dat kan nu

EINDHOVEN - Op zoek naar een leraar voor gitaarlessen? Of wacht je als pianodocent nog steeds op je eerste leerling? De redding is nabij, dankzij Music Talent Match.

Het concept is beproefd: AirB&B, Uber, Markplaats, overal worden leverancier en afnemer bij elkaar gebracht. Sinds twee maanden kan het ook voor muzieklessen. Music Talent Match brengt docent en leerling met elkaar in contact.

Sharon Niessen groeide op in Eindhoven, Marcoen Verrest in Maarheeze. Beiden hebben piano gestudeerd aan verschillende conservatoria. Zij speelt solo en ook kamermuziek, hij zat in het bestuur van het Amsterdamse Concertgebouw en componeert nu elektronische muziek, 'puur als hobby'. ,,Uiteindelijk voel ik met het beste op het snijvlak van muziek en ondernemerschap", zegt Verrest. Niessen studeerde ook communicatiewetenschappen. Het komt allemaal samen in Music Talent Match, gerund vanuit Culemborg, waarheen het stel vanuit Amsterdam is verhuisd, om iets dichter bij Brabant te wonen.

Er staan nu een kleine 300 muziekdocenten uit het hele land ingeschreven bij het bureau. Voor alle muziekgenres: klassiek, jazz en pop. En ook is er geen beperking voor de instrumenten.

Matthijs van den Langenberg uit Eindhoven is docent gitaar. Vanwege ziekte kan hij niet bij het gesprek aanwezig zijn. Via de telefoon vertelt hij: ,,Bij mij kun je terecht voor alles waar snaren op zitten. Akoestische gitaar, elektrisch, bas, ukelele. En blues, klassiek, pop of rock; geen probleem. Het kan bij mij thuis, maar ook bij de leerling."

Kwaliteit

Verrest laat weten dat muziekdocenten zelf hun prijs bepalen, maar daar vaak moeite mee hebben. ,,Maar als je een goede opleiding hebt gehad en je biedt kwaliteit, moet je er ook van kunnen leven." Van den Langenberg vraagt op musictalentmatch.nl 17,25 euro voor een les van 20 minuten. Een tien- of twintigrittenkaart levert korting op. Een deel van dat tarief gaat naar Music Talent Match. Hij is blij met het initiatief. ,,Ik heb al eerder een periode lesgegeven, maar ben later gaan reizen. En ik merkte dat het moeilijk is weer een bestand met leerlingen op te bouwen. Nu houden zij mijn agenda bij en ook de administratie."