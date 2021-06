Bemiddelingspoging met omwonenden over overlast zwembad IJzeren Man in Eindhoven is mislukt

EINDHOVEN - Het is niet gelukt om de exploitant van de IJzeren Man in Eindhoven en omwonenden uit De Karpen aan tafel te krijgen voor een gesprek over terugdringen van de overlast.

Eerst moest het bestemmingsplan van tafel, vond de buurt. Maar voor gemeente Eindhoven en het zwembad is dat vastgestelde plan juist het uitgangspunt. Het wachten is nu op een uitspraak van de Raad van State over de bezwaren van omwonenden.

Daarna zou dan een nieuwe poging gedaan kunnen worden om een zogenaamd mediation-traject te starten, waarbij een externe bemiddelaar de partijen aan tafel nodigt. Dat schrijft wethouder Yasin Torunoglu in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat ook dat met dezelfde buurt gepraat wordt over de herinrichting van de Javalaan.

Badgasten niet voldoende voor gezonde exploitatie

Het zwembad aan die straat organiseert al langer allerlei evenementen om de exploitatie rond te krijgen. Alleen op zomerse dagen badgasten ontvangen is niet genoeg voor een gezonde financiële begroting. In het vorig jaar september door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan krijgt de IJzeren Man de mogelijkheid een nieuw horecagebouw en een beheerderswoning te bouwen. In ruil daarvoor wordt vooral het aantal luidruchtige evenementen teruggebracht.

Voor de buurt gaat dat niet ver genoeg. Vooral inwoners van residence De Karpen willen niet opdraaien voor de exploitatie van het zwembad. Zij hebben genoeg van de overlast door de herrie en parkerende bezoekers. Als de gemeente het buitenbad zo belangrijk vindt, dan moet ze dat maar subsidiëren, is daar de gedachte.

De gemeenteraad ging akkoord met het zwembad maar stuurde wethouder Torunoglu wel terug naar De Karpen om te praten over de overlast. De omwonenden willen volgens de raadsbrief echter alleen praten als het bestemmingsplan van tafel gaat. Dat gaat de gemeente weer te ver. Tegen het bestemmingsplan is door buurtbewoners bezwaar aangetekend. Binnenkort behandelt de Raad van State die.

In de tussentijd heeft de IJzeren Man geen evenementen georganiseerd, door corona. Daarom is er ook nog niet gesproken over een ander onderwerp: het stimuleren van openbaar vervoer om de (parkeer)overlast voor de buurt te beperken. Afgelopen zomer was wel goed voor het zwembad, zegt exploitant Bart Francois. Toen mochten er gasten komen en die deden dat ook in grote getalen omdat ze niet op vakantie konden. Sinds 9 mei is het natuurbad weer open bij een temperatuur van 20 graden of meer.

Eerste dancefestival mogelijk op 18 juli

Francois hoopt 18 juli weer het eerste evenement te organiseren, dancefestival Zongenoten. Dat is afhankelijk van of de restricties per 1 juli worden opgeheven. De Beach Club die twee jaar geleden op het terras van het bad landde, krijgt geen vervolg. Wel draait sinds 9 mei buiten op het terras aan het water een Chinees restaurant, binnen de corona-regels, gescheiden van het zwembad. De discussie over het bestemmingsplan verandert voorlopig niks aan de bedrijfsvoering, aldus Francois. ,,Zolang dat nieuwe plan nog niet geldt, houden wij ons aan het oude bestemmingsplan. Daarin mogen we vijf festivals per jaar organiseren.”

De vereniging van eigenaren De Karpen wil niet reageren op de kwestie.