Ben (74) klaagt elk kwartaal 500 keer over Airport

Noem hem een ‘veelklager’ en Ben Koenen steekt zijn wijsvinger omhoog. ,,Ho, ik klaag niet, ik meld", zegt de 74-jarige Eindhovenaar, terwijl achter hem zijn vijftienjarige jack russell wat wijsneuzig opkijkt. In de handen van haar baasje rusten lange lijsten met neergepende vluchtnummers. Op 14 januari, twaalf meldingen en op zowel 23 als 24 januari tien meldingen, om maar wat willekeurige voorbeelden te noemen.

‘Supermelders’

Zo kruipt de oud-elektronicus bijna dagelijks achter zijn pc om via de website ‘Samen op de hoogte’ melding te maken van overvliegende toestellen van Eindhoven Airport. Het afgelopen jaar was goed voor het recordaantal van 45.000 klachten over vlieghinder, vooral afkomstig van omwonenden ten noordoosten van de luchthaven. Niet geheel toevallig is dat het gebied waar ook Koenen woont: in de Eindhovense wijk Achtse Barrier. Samen met de bijdragen van nog een handvol regionale ‘supermelders’ was hij het afgelopen kwartaal goed voor 3.500 meldingen. Dat komt neer op gemiddeld ruim zes per dag, per persoon.

In de tuin

Koenen ageerde de afgelopen jaren tegen geluidsoverlast veroorzaakt door de bonkende beats op de festivals op Aquabest en het snelwegverkeer van de A2/A50. En dus ook tegen vliegverkeer. Wat drijft hem? Hij trekt zijn jas aan en loopt naar de tuin om te laten horen hoe dat klinkt, zo'n overvliegende Airbus van Wizz Air. Met de armen over elkaar kijkt hij naar het toestel dat in Wroclaw is opgestegen en hemelsbreed vierenhalve kilometer verderop zal landen. ,,Dit is acceptabel”, constateert Koenen als het toestel voorbij is. ,,Daar heb ik geen last van.”

Maar dat was de afgelopen zomer wel anders, verzekert hij. Toen stegen de toestellen op in de richting van Best en dat zorgde vanaf zeven uur 's morgens voor veel meer overlast. ,,Slaapverstoring, weet je wat dat voor kinderen betekent? Leerproblemen, autisme”, somt Koenen op. De meeste meldingen doet hij tussen zeven en tien in de morgen. Maar ja, dit is qua rust ook geen Weebosch. Dit is Acht, vlakbij snelweg A2/A50 en vlakbij de luchthaven. Is dat niet vragen om problemen? ,,Toen wij hier dertig jaar geleden kwamen wonen, was er nog geen luchthaven, alleen militair verkeer en daar hadden we geen last van.”

Niet om de herrie

Koenen weet ook wel dat overlast subjectief is. Wat voor de een heftig is, valt de ander niet eens op. En ook bij hem in de buurt zijn er genoeg mensen die dat wel handig vinden, zo'n luchthaven om de hoek. Maar eigenlijk gaat het de Eindhovenaar niet om herrie. ,,Maar om uitstoot van CO2. En fijnstof”, zegt hij, terwijl hij wappert met een printje waarop staat dat kortdurende blootstelling daaraan zorgt voor jaarlijks 3.000 sterfgevallen.