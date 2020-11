B&B Downtown ­Hideaway in Eindhoven: ‘Wij denken te weten wat gasten willen’

EINDHOVEN - Meer dan 100 jaar was het een werkplaats annex werf van aannemersbedrijf Jo Koggel. In 2019 kochten Frans (61) en Hetty Kriessels (56) het pand aan de Jo Boendalelaan in ­Gestel. Nu is het een schitterend bed & breakfast onder de veelzeggende naam Downtown ­Hideaway.

Verscholen tussen de muren van de voormalige aannemerswerf, maar zo goed als tegen het stadscentrum aan. Bed & breakfast Downtown Hideaway ligt inderdaad verscholen tussen de andere huizen. ,,Maar met 5 minuten lopen ben je op de Kleine Berg. Dat is toch het straatje waar het tegenwoordig in Eindhoven te doen is”, zegt Frans Kriessels. ,,Je geniet hier in een oase van rust, maar je bent zó in het levendige centrum van de stad.”

Het idee van een eigen bed & breakfast komt voort uit de 26 jaar die ze zelf over de hele wereld gereisd hebben. ,,We waren altijd bezig met het beoordelen van accommodaties, waar wij in verbleven. We hadden ook altijd wel op- en aanmerkingen. Wij denken te weten wat gasten willen en dat hebben wij vertaald naar onze eigen B&B.”

Opslagschuur onderging een metamorfose

De oude opslagschuur onderging een metamorfose en is nu een suite van 84 vierkante meter voor twee personen. En de voormalige aannemerswerf is een sfeervolle stadstuin met een vijver en drie terrassen. ,,De B&B is niet geschikt voor kinderen, zeker niet met de grote vijver in de tuin”, zegt Hetty.

B&B Downtown Hideaway is nu drie weken open en de eerste gasten zijn al geweest. Frans Kriessels: ,,We maken publiciteit via social media, we hebben zelfs een vrij groot netwerk en je kunt ons ook via booking.com boeken. Daar is de prijs 139 euro per nacht. Als je rechtstreeks bij ons boekt, ben je iets goedkoper uit.”

Een eigen bubbel

,,We hebben niet getwijfeld om midden in deze coronatijd open te gaan. Hier creëer je voor twee personen een eigen bubbel. Het is heel safe en als je wilt kun je van alles ondernemen. Zelfs joggen met de eigenaar”, zegt Frans lachend.

Frans en Hetty Kriessels, die zelf naast de B&B wonen, werken ook aan samenwerkingen met diverse bedrijven in de directe omgeving. ,,Wij werken samen met restaurant Doyy op de Hoogstraat en willen dat ook met andere horecazaken en bijvoorbeeld een beautysalon gaan doen. Die samenwerking behelst speciale arrangementen voor onze gasten. Zo staan we open voor allerlei vormen van samenwerking om onze gasten dat ‘5-sterren-plus’-gevoel te geven!”