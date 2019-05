B&B op Stratumseind in Eindhoven: lekker slapen in stapstraat

Slapen op Stratumseind? Wakker liggen van de herrie, zul je bedoelen. ,,Dat valt wel mee, hoor. Bij de verbouwing hebben we alles heel goed geïsoleerd, dat helpt. Maar inderdaad, als je hier komt overnachten, zeker op donderdag of in het weekend, krijg je het lawaai van Stratumseind erbij", zegt Nik Walther. ,,Maar veel mensen accepteren dat zonder meer, die vinden het belangrijk midden in de stad te overnachten. Bovendien past het bij de ontwikkeling van Stratumseind. We willen dat er ook overdag meer te doen is. Daarom willen we ook optredens en activiteiten organiseren."

De initiatiefnemer van Walther Vastgoedbeheer is samen met Ersoy Ozmen, die hier ook de bekende Royce Club runde, eigenaar van het gemeentelijke monument. Het duopand, nummer 91, wordt ook verbouwd tot een horecazaak. Daar zat vroeger Eindhovens eerste 'Chinees' Pom Lai.

Gepaft

En die naam, Winston, waar komt die vandaan? Dat is een overblijfsel van het oude idee om een whisky- en sigarenbar te beginnen, met een ruimte waar ge-paft kon worden. De grote Britse staatsman Winston Churchill stond daarvoor model. ,,Ja, dat mag nog wel", zegt Walther. ,,Maar als het over een paar jaar afgelopen is, dan heb je voor niks geïnvesteerd. Dus dat gaat niet door, alleen de naam is gehandhaafd." De begane grond wordt nu een rustige bar/lounge voor 30-plussers, waar je gewoon kunt praten met elkaar. ,,Daar is in Eindhoven grote behoefte aan, merken wij."

Het café krijgt veel zwart stalen inrichtingselementen en de kleuren zwart, wit en grijs overheersen, een ontwerp van Bij Lijn. Ook blijven een paar oude stukken muur in het zicht. Dat is een verwijzing naar het oude pand, dat waarschijnlijk in 1770 is gebouwd. Rond 1870 werd de hoge, deftige voorgevel gebouwd in de Empirestijl die in Eindhoven zeer zeldzaam is. Mogelijk voorbeeld: het oude gerechtsgebouw even verderop aan Stratumseind. Het café gaat waarschijnlijk in oktober open. Elmrabet, die de leiding heeft over de exploitatie, heeft onder meer ervaring opgedaan bij het Parktheater en De Bengel.

Ontbijtruimte

Het café is bovendien de lounge en ontbijtruimte voor de gasten die er slapen in de een- en tweepersoonskamers, met prijzen vanaf zo'n 40 euro per nacht. Walther koos voor vier kleine kamers omdat daar behoefte aan is van individuele reizigers. ,,Die hebben geen zin om te overnachten op een slaapzaal, maar willen voor privacy ook niet te veel betalen." Hij weet dat van zijn andere B&B aan de Tongelresestraat. De zolderkamers zijn ruime, lichte verblijven, met de oude balken van het monumentale pand nog zichtbaar onder het dak.

Die monumentenstatus leverde de gebroeders Walther en architectenbureau Studio 412 de nodige hoofdbrekens op, vertelt Nik. ,,Niet alles wat de monumentencommissie wilde behouden, kon gemakkelijk bewaard worden vanwege de brandveiligheidseisen, zoals de balken en de oude trap. Gelukkig zijn we er wel uitgekomen."