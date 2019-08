B&B Winston op Stratumseind: Slaap lekker tussen de discotheken

De Vlamingen Siemen Uittenhove en Mathias Wilssens hebben heerlijk geslapen, vertellen ze zaterdagmiddag rond één uur. Ze komen net uit hun bed in de gloednieuwe bed and breakfast Winston op het Stratumseind. ,,We zijn nog even teruggegaan na het ontbijt", zegt de eerste met een lach. ,,Tot vier uur 's nachts zijn we hier uit geweest." De twee zijn vertrokken voor een korte road trip; na Eindhoven staan Düsseldorf, Dortmund en Rotterdam nog op het programma. ,,Maar Eindhoven is ons zo goed bevallen, misschien laten we er een vallen en blijven we hier nog een nacht", verklapt Wilssens.