Bende dwong kwetsbare vrouwen tot prostitutie, politie pakt in Eindhoven hoofdverdachte op

GroenLinks en PvdA: laat grote bedrijven extra bijdragen aan woningbouw, onderwijs en groen in de regio

EINDHOVEN - Grote bedrijven in de regio Eindhoven moeten meer gaan bijdragen aan lokale opgaven. En als dat niet vrijwillig gebeurt, moet dat via een verhoging van de lokale belastingen. Zeventien afdelingen van GroenLinks en PvdA in de regio schrijven dat in een gezamenlijk manifest.

14 maart