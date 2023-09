Bendeleden die man in Eindhoven mishandelden en garage in Best in brand staken, hangt 7 jaar cel boven het hoofd: ‘Die man is zeker stuk’

met Video PSV beleeft puike start onder Bosz, die praat over RKC-uit, Schouten, De Jong, Lozano en Bel­la-Kot­chap

PSV heeft onder trainer Peter Bosz een seizoensstart gemaakt om te zoenen. De ploeg liep geen averij op in de Europese voorrondes en is nog foutloos in de eredivisie. Daarnaast zegevierde PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Voor Peter Bosz was er zaterdag na de 4-0 zege op RKC geen reden om de vlag uit te steken, omdat het seizoen nog heel lang duurt. Toch was hij tevreden over de manier waarop PSV te werk ging in Waalwijk.