Benefietavond voor ALS-patiënt Eric van de Sande: Susan, Remy en Manon willen hun vader nog langer bij zich houden

Een lunch voor twee personen in zijn restaurant Treeswijkhoeve stelt Dick Middelweerd beschikbaar voor de veiling. De startprijs ligt op 300 euro, maar al snel vliegen dinsdagavond de hogere biedingen over de tafels van wielercafé De Cyklist in Eindhoven. Stephan Hoek noteert als penningmeester uiteindelijk 1200 euro. De veiling is de start van de inzamelingsactie voor de stamceltherapie van Eric van de Sande. De Eindhovenaar kreeg een half jaar geleden de diagnose ALS, de zenuwziekte die uitval van steeds meer spieren veroorzaakt.