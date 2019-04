Bep Starink uit Eindhoven zou meer schoonmaakhulp krijgen; gemeente voert besluit niet uit

Update Hongaarse man (31) dood na ‘healing­ses­sie’ in Eersel, politie ramt deur in en pakt 4 mensen op

11:11 EERSEL - Naar nu blijkt is enkele weken geleden in Eindhoven een 31-jarige Hongaar om het leven gekomen, nadat hij in Eersel heeft deelgenomen aan een healingceremonie waarbij de verboden stof ayahuasca gebruikt is. Woensdagavond rond 21 uur viel de politie binnen bij een nieuwe sessie. Met een stormram werd de deur ingebeukt. Daarbij zijn vier mensen opgepakt.