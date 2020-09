Beraad Vlieghinder Moet Minder: niet morrelen aan geluidsreductie Airport

In het vorig jaar door Van Geel uitgebrachte advies over de luchthaven is vastgelegd dat de luchthaven de hoeveelheid vliegtuiggeluid in 2030 met dertig procent moet hebben teruggebracht. Hiervoor is onder meer een modernisering van zestig procent van de vliegtuigvloot van Transavia, Ryanair, Wizzair en de andere maatschappijen nodig. Ook door minder in de ochtend- en avonduren te vliegen kan de hinder afnemen.