‘Berekenende’ dealer uit Eindhoven vertelt lang niet alles

DEN BOSCH - ‘Berekenend’ was een woord dat steeds terugkwam in een rechtszaak tegen een Eindhovense drugsdealer, die niet het achterste van zijn tong liet zien.

Zeker, hij had hard drugs verkocht. Soufriane M. (22) uit Eindhoven liep eind vorig jaar tegen de lamp bij een controle door een motoragent die vaststelde dat hij het spul op zak had. Vervolgens vertelde M. de politie waar hij thuis zijn handelswaar had verstopt. In totaal vond de politie 88 gram cocaïne en 27 gram heroïne.

Zwijgrecht

Een meewerkende, bekennende verdachte dus, dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch. Maar ook een verdachte die lang niet alles kwijt wilde. Bij wie hij de drugs inkocht? Geen antwoord. Wat hij ervoor betaald had? ,,Wil ik niet zeggen.” Of hij ook handelde in viagra en het daarop lijkende spul kamagra, zoals een getuige had verklaard? ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht.”

M. kwam bij de reclassering over als een berekenende man die goed nadacht over wat hij wel en wat hij niet wilde zeggen. Diezelfde indruk wekte hij bij officier van justitie Esther Lodder. Zij haalde aan dat M. weliswaar bekende, maar niet helemaal open was bij voorbeeld over de precieze periode waarin hij had gedeald.

Vierduizend euro

Lodder geloofde ook ‘geen bal‘’ van M's bewering dat hij niets had verdiend aan de drugshandel. Ze eiste een celstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet M. wat de officier betreft contact met de reclassering houden. Ze eiste daarnaast vierduizend euro van M.; het bedrag dat hij volgens haar berekeningen met dealen heeft verdiend.