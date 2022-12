Bergeijkenaar (33) pikte auto af van vrouw op leeftijd: ‘Een stomme belachelijke actie, te zot voor woorden’

‘De Beul van de Bosporus’ is het uithang­bord van een Eindhoven­se boksschool en hoopt op de Nederland­se titel

EINDHOVEN - De bijnaam van Mustafa Sarialtun (19) luidt: de Beul van de Bosporus. Met dank aan bokstrainer Eric van den Heuvel, het uithangbord van de Eindhovense boksschool The Golden Gloves. Hij zegt over pupil Sarialtun, dat-ie ‘onbeschoft hard’ slaat. Sarialtuns finale op het Zuid-Nederlands kampioenschap vindt later plaats. Zijn opponent kwam afgelopen zondag niet opdagen.

4 december