Bergeijkse cleanroombouwer vindt investeerder: miljoenen euro’s voor groei CCG in hightech en farma

Geen wapenstok of pepper­spray voor Eindhoven­se boa, wel meer bodycams en eindelijk handboeien

EINDHOVEN - Handhavers van de gemeente Eindhoven hoeven voorlopig niet te rekenen op nieuwe uitrusting in de vorm van een wapenstok of pepperspray. Burgemeester Dijsselbloem is daar geen voorstander van, zei hij dinsdagavond tegen de raad.