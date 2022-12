Bergeijkse man (33) hoeft niet terug de cel in, waar hij al 171 dagen zat voor autodiefstal met geweld

EINDHOVEN - Een Bergeijkse man die in Eindhoven een auto van een vrouw afpakte, hoeft niet terug de gevangenis in. Hij zat al 171 dagen vast en krijgt van de rechtbank in Den Bosch de kans zijn leven te beteren.

De 33-jarige Bergeijkenaar liep in februari dit jaar op de vrouw af, die net haar Citroen C1 in een parkeergarage had weggezet. De man riep ‘sleutels, sleutels’, waarop er een worsteling ontstond. De vrouw viel daarbij en brak een vinger en pols. De man ging er in de auto vandoor, de politie spoorde hem snel op.

Zwakbegaafd en borderline

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden kwam naar voren dat de vrouw nog steeds last heeft van het gebeuren. Ze voelt zich sindsdien onveilig en de pols is nog niet helemaal genezen. De rechtbank houdt daar rekening mee, maar laat ook meewegen dat de Bergeijkenaar zwakbegaafd is en kampt met een borderline-stoornis.

De man was gaan drinken nadat hij door een arbeidsongeval en later de diefstal van zijn gereedschap, zijn werk als zzp’er in de bouw was kwijtgeraakt. Ook zijn huis raakte hij kwijt. Hij was onder invloed van alcohol toen hij met een bekende uit het daklozencircuit de auto stal.

Sinds de Bergeijkenaar weer vrij is, heeft hij ander werk en onderdak gevonden en gebruikt hij geen alcohol of drugs meer. Hij staat ook open voor verdere hulp bij het aflossen van schulden en voor contact met verslavingsinstelling Novadic-Kentron. De rechtbank stelt dat ook als voorwaarde.

Als stok achter de deur legt de rechtbank 194 dagen voorwaardelijke celstraf op. Aan het slachtoffer van de autoroof moet de man ruim 1900 euro betalen. De officier van justitie had dezelfde straf geëist als de rechtbank nu oplegt.