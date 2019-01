Berisping voor Eindhovense psychologe

Zij is bij de diagnoses voor ADHD bij een jongen van dertien en dyslexie bij zijn broertje van tien afgeweken van de geldende richtlijnen. Ook in de communicatie met de ouders zijn fouten gemaakt.

Haar werkwijze is volgens het college ‘niet transparant of reproduceerbaar en daarmee niet controleerbaar'. Daarmee is het volgens het college ‘niet toetsbaar’ of de psychologe ‘in redelijkheid tot haar conclusies had kunnen en mogen komen'. In de rapportages zijn geen behandelplannen opgenomen en dat is wel verplicht.

De psychologe kiest bij behandeling van dyslexie altijd voor de luistertherapie die zij in haar eigen kliniek toepast en waarin zij naar eigen zeggen is gespecialiseerd. Maar deze therapie ‘wordt niet voorgestaan’ in de richtlijnen en protocollen voor behandeling van dyslexie, stelt het college. En zeker niet als eerste keuze. De psychologe wijst de gebruikelijke behandelmethoden af, maar meldt in haar rapport niet waarom zij daarvan afwijkt.

Het college kiest voor de straf van berisping omdat is gebleken dat er geen sprake is van een incident. Een zwaardere straf, zoals schorsing, is niet opgelegd omdat de psychologe tijdens de zitting heeft toegegeven dat er iets schort aan haar werkwijze en dat zij dit direct gaat veranderen.

Bij de diagnose voor ADHD heeft de psychologe in haar rapport niet vermeld wat de onderzoeksopzet is geweest en hoe dat is verlopen. Zij heeft de ouders niet schriftelijk geïnformeerd, zoals voorgeschreven, maar telefonisch. De psychologe verklaarde tijdens de zitting dat ze altijd zo handelt.