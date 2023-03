Bernard is terug in zijn Genneper Watermolen: ‘Ik ben niet begonnen met ruziemaken’

EINDHOVEN - De Genneper Watermolen in Eindhoven is weer open. Bernard van Stekelenburg verkoopt weer zaden, granen en diervoeders in het rijksmonument. Precies zoals het was voordat hij eruit werd gezet in 2017. ,,Ik ben happy, ik ben terug.”