Beroemd voor een prikkie, het kan in Eindhoven

EINDHOVEN - Altijd al willen weten hoe jouw hoofd er op een billboard uitziet? Voor 200 euro krijgt iedereen de kans want voor dat bedrag knalt iemands portret een week lang van een enorm billboard op het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Een initiatief om geld in te zamelen voor een daklozenproject.

Verslaafd en verward. Het stereotype beeld van de dakloze medemens, maar een beeld dat allang niet meer klopt. ,,Voor het overgrote deel althans”, zo vertelt Thijs Eradus van Springplank 040, in Eindhoven verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. ,,Er zijn meer daklozen maar de problematiek is minder groot. Mensen die we met de juiste begeleiding toekomst kunnen geven.”

Oplossing binnen twee weken

Toekomst en dan het liefst binnen twee weken. Want dat is de termijn die de gemeente vanaf volgend jaar hanteert voor de zoektocht naar een (tijdelijke) woonruimte en deelname aan een traject naar werk. Springplank moet het samen met Neos, Leger des Heils en Ervaring die Staat gaan regelen voor 350 daklozen per jaar. Een hele klus waarbij draagvlak in de stad onmisbaar is, zo denkt Eradus.

Hij krijgt nu hulp van Trudo en Rotaryclub Eindhoven Eeckaerde. De woningcorporatie regelde een billboard van duizend vierkante meter en de rotaryclub zocht in het netwerk naar investeerders. Dertig bedrijven doneerden er al 2.500 euro. Geld dat Springplank gaat gebruiken voor het project Bakkie040. Daklozen worden opgeleid tot barista en gaan aan de slag in koffiebars die in een aantal panden van Trudo in Eindhoven worden geopend.

Begrip en verbinding

Eradus: ,,Een definitieve woonplek en werk is binnen twee weken niet te regelen dus plaatsen we daklozen eerst samen in een tijdelijke woning. In een aantal woningen komt op de begane grond een koffiebar. Zodat de bewoners werkervaring kunnen opdoen en er een verbinding ontstaat met de buurt. Zo creëer je onderling begrip.”

Omdat er nog meer geld nodig is kan iedereen via www.iedereenonderdak.nu doneren aan het project. Wie minimaal 200 euro doneert, komt gedurende een week, iedere avond zo'n twaalf keer 30 seconden lang voorbij op de gevel van het Veemgebouw. Tussen bekende Eindhovenaren zoals Theo Maassen en Toon Gerbrands met een door een fotograaf gemaakt portret en een eigen kreet. Het moet het probleem van daklozen zichtbaar maken en bijdragen aan een oplossing. Want zoals Theo Maassen het verwoordt: ‘Niemand is een buitenmens’.

