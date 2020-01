Beroepsinbreker voelt zich misbruikt door zijn slachtoffers die een slaatje uit hem slaan

Of hij die allemaal gaat bekennen is afwachten. Maar op een tussentijdse zitting had hij wel een opmerking: de buit wordt vele malen overdreven. “Opeens zie ik enveloppen met geld, Cartierhorloges en complete kluizen voorbij komen. Iemand geeft een halve vrachtwagen aan spullen op, terwijl ik zichtbaar met een doosje naar buiten loop”, zei hij verontwaardigd. En hij had nog een klacht. De politie pakte hem op bij zijn vriendin, net over de grens. Ze nam alle sieraden mee die daar lagen. “Maar daar zaten ook erfstukken van mijn eigen moeder bij!”



Wanneer de zaak voorkomt is nog niet duidelijk. Hij zit ondertussen eerdere straffen uit. De vriendin, die hem volgens het OM hielp, is wel op vrije voeten.