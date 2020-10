Beroepsverbod opgelegd aan Eindhovense advocaat na reeks schandalen

Turbulente relatie

De advocaat was vanwege eerdere schorsingen al gewaarschuwd maar raakte vorig jaar wederom in opspraak door in totaal twee arrestaties als gevolg van de turbulente relatie met zijn vriendin. In juli werd hij in Eindhoven aangehouden voor bedreiging van de familie van zijn vriendin en voor erfvredebreuk. En nadat de politie in december was gealarmeerd over een overtreding van het contactverbod met zijn vriendin sloeg hij op de vlucht voor agenten. Een achtervolging eindigde in Nuenen met schade aan een politieauto en aan zijn eigen auto. In een strafzaak later dit jaar staat de advocaat onder andere terecht voor inrijden op een agent.