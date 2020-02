Beroving op industrieterrein Eindhoven: politie onderzoekt busje met lachgas

Eindhoven­se Thomas is het IT-Talent van 2020 en wint 5000 euro

16:33 EINDHOVEN- TU/e-student Thomas van der Wolde (21) is winnaar van IT-Talent 2020. Tijdens de finale van de landelijke IT-competitie in Utrecht, werd de Eindhovense student gekozen door topwerkgevers uit de ICT-branche. In totaal deden ongeveer 700 studenten van Nederlandse universiteiten mee.