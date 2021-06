Berry Link wil niet meer praten over Geldrop-Mierlo: ‘Dat hoofdstuk is nu gesloten’

Het is de eerste keer na zijn abrupt opstappen als burgemeester op 11 maart 2019 dat Link iets zegt over de situatie waarin hij toen verzeild was geraakt. Link woont nog steeds in Geldrop, maar over het einde van zijn burgemeesterschap heeft hij niet meer willen praten. Ook nu, na zijn voordracht als burgemeester van Veendam, zegt hij nee tegen een interviewverzoek van deze krant: ,,Voor mij is het hoofdstuk Geldrop-Mierlo met mijn voorgenomen benoeming in Veendam nu gesloten. Ik richt mij graag op de toekomst", laat hij weten.