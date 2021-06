Bert-Jan Woertman nieuwe directeur Mikrocentrum in Veldhoven

Piet Manders is weer thuis; Weverijmu­se­um opent met knaller over Mierlose stoffenont­wer­per

9:21 GELDROP - Als de musea op 5 juni weer bezoek mogen ontvangen, zijn ze er in Geldrop helemaal klaar voor. Dan opent in het Weverijmuseum een speciale tentoonstelling over Piet Manders, de bekende stoffenontwerper uit Mierlo. ,,Ondanks alle strubbelingen die we hadden door corona, beginnen we met een knaller’, belooft museumdirecteur Bert Vermeer. Met dank aan Manders’ neef Michiel.