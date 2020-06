Bertje Larmit werd honderd in 1955. Wie mocht er op zijn feestje komen?

Bartje Larmit vierde in november 1955 zijn honderdste verjaardag. Destijds ongetwijfeld een bekend gezicht in Lage Mierde maar wie kent 65 jaar later nog verhalen over deze man? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s.

Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957

En dan de foto van vorige week. Van het ene op het andere moment was het hele gezin dakloos toen in juni 1957 de bliksem insloeg in de boerderij van de familie Verberne in Zeelst. Dochter Nelleke van de Ven, meisjesnaam Verberne, kan zich nog goed herinneren dat het noodlot toesloeg. ,,Ik was acht jaar oud toen het gebeurde. Het was een warme dag, ik kwam net uit school en omdat er onweer voorspeld was, waren mijn moeder en vader bezig met het binnenhalen van het hooi. Ook opa, die bij ons inwoonde, hielp mee. Wij moesten snel naar binnen en mijn moeder ging nog even alle kamers langs met een palmtak om de kwade geesten te verjagen. Net op het moment dat ze vroeg of ik een kaarsje wilde aansteken sloeg de bliksem met een enorme klap in. Ik en mijn vijf broers en zussen moesten meteen naar buiten. Later hoorde ik dat mijn vader, die nog buiten was, een enorme vuurbal over ons rieten dak had zien stuiteren. Dat was kurkdroog dus vatte meteen vlam.”

Herenpantoffels

Op de familiedag afgelopen weekend kwamen de herinneringen weer boven bij de zes kinderen die allemaal nog in leven zijn. Van de Ven: ,,Mijn moeder was in verwachting maar, wellicht door alle stress, kreeg ze in de periode na de brand een miskraam.” Volgens Van de Ven is haar moeder op de rug te zien op een van de foto's. ,,We herkennen haar aan de herenpantoffels die ze draagt. Ik kan me herinneren dat mijn moeder op het moment van de brand op klompen liep. Die zaten voor geen meter en die heeft ze toen maar op het vuur gegooid. Van de buren heeft ze toen waarschijnlijk die pantoffels gekregen.”

Ansichtkaart

Bij de brand gingen behalve de boerderij alle spullen verloren. ,,Mijn moeder had nog een doosje sieraden weten te redden maar verder hadden we alleen de kleren die we droegen.” De familie vond onderdak in een nabijgelegen boerderij. De eigenaar daarvan, een vrijgezelle man, was bij de brand komen helpen en gewond naar het ziekenhuis gebracht. ,,De boerderij stond dus leeg en wij zijn er tijdelijk gaan wonen. Met het hele gezin in drie bedden. Een half jaar later was onze eigen boerderij herbouwd. In de plaatselijke winkel was een ansichtkaart te koop met een foto van ons nieuwe huis. ‘Een moderne boerderij in Zeelst’, stond er bij geschreven.”

