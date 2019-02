Beschonken automobilist ramt huis in Eindhoven

Wel, geen, wel, geen hoorzit­ting over huishoude­lij­ke hulp Eindhoven

15:51 EINDHOVEN - Een week geleden beloofde de gemeente Eindhoven de bestuursrechter in Den Bosch dat er maandag een hoorzitting zou zijn over het bezwaar van een 85-jarige Eindhovense tegen de korting op haar hulp. Dit weekend bleek dat die toch niet door gaat, omdat er nog geen ‘keukentafelgesprek’ is geweest waarin goed is onderzocht hoeveel huishoudelijke hulp ze nodig heeft.