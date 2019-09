Beschoten Eindhovense drugsbaas alsnog cel in voor witwassen

Peter S. is een bekende drugscrimineel met een gepeperd verleden, dat onder andere de voorpagina's haalde toen zijn woning aan de Rondweg in 2010 met mitrailleurs werd beschoten. Hij verkaste toen naar de woning van zijn ex. Daar vond de politie twee jaar later zeventig mille op zolder, afkomstig uit zeven landen. De ex bleek toen al jarenlang alles cash te betalen, in totaal twee ton, terwijl ze nauwelijks inkomsten heeft.