Beslagen ruiten en een rammelende airco: ruzie over gloednieuwe bus uit Deurne

Met een lijst van negentien gebreken onder zijn ene arm en een dikke multomap met foutmeldingen onder de ander verscheen Tjaard Sijpkes van busbouwer Ebusco woensdag in de rechtbank van Eindhoven. Een deel van zijn elektrische bussen staat regelmatig stil langs de weg. En dat is volgens Sijpkes allemaal de schuld van Heavac uit Nuenen. Die ontwikkelaar van aircosystemen ontkent en wijst juist naar Ebusco.

Zo’n aircosysteem van Heavac zit in 136 bussen van Ebusco. Bussen die onder meer in Dordrecht, Groningen en Utrecht rijden voor vervoerder Qbuzz uit Groningen. De eerste van die bussen ging in maart 2019 - drie maanden te laat - rijden in Dordrecht. En vanaf het begin ging het vaak mis.