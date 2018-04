Besluit over behoud TAC Eindhoven mogelijk uitgesteld

Politie Eindhoven veel vaker naar verwarde personen

21:41 EINDHOVEN - De Eindhovense politie moest in 2017 vaker dan ooit in actie komen vanwege verwarde mensen. In totaal werden agenten zeshonderd keer meer op een incident afgestuurd dan in het jaar daarvoor: een stijging van 42 procent. In totaal ging het om 2008 meldingen. Dat maakte de politie en gemeente Eindhoven gisteravond bekend.