Besluit over vervroegen griepprik blijft nog uit

De Europese Commissie roept de EU-lidstaten op om niet te wachten tot oktober, maar al in de zomer te beginnen met vaccinatie. Dit om een dreigend samenvallen van de griepperiode in de herfst en winter met een eventuele tweede golf van corona te voorkomen.

Geen vragen

De griepprik is geen onderwerp waar patiënten over spreken, zegt huisarts Maurits Westein die in de Eindhovense binnenstad praktiseert. ,,Ik krijg daar geen vragen over.” Westein, tevens voorzitter van de regio Zuidoost-Brabant van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vraagt zich bovendien af of het mogelijk is om de vaccinatie eerder toe te dienen. ,,Het organiseren is veel werk. Bovendien zijn de vaccins nog niet klaar. Deze zomer gaat het zeker niet lukken, misschien eind september.”