Besmet personeel mag komen werken als het nodig is: zorgorganisaties maken noodplan

Zorginstel­lin­gen laten bij vrijwilli­gers en medewer­kers nu al de booster­prik zetten

HELMOND/EINDHOVEN - De start was traag, maar nu lijkt het zetten van booster-vaccinaties in Zuidoost-Brabant in een stroomversnelling te raken. Nog voor de officiële landelijke campagne voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg medio december begint, wordt op meerdere plekken volop geprikt.

4 december