Besneeuwde rotondes vragen aandacht voor ziekte van Huntington in Mierlo en Geldrop

Coalitie­par­tij­en Eindhoven spreken zich niet uit over schrappen subsidies

15:53 EINDHOVEN - De Eindhovense raad gaat het voorlichtingsproject Gevaarlijke Liefde van Humanitas niet redden, noch het wijkproject Circulo in Drents Dorp. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA willen zich niet uitspreken over de vraag of het college subsidie-aanvragen voor deze en andere sociale projecten terecht afwijst. Ook wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg en welzijn) weigert in te gaan op de protesten van zes organisaties die vorige week inspraken.