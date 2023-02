Bespaartip! In Eindhoven kun je meedoen aan een maandelijkse kledingruil

indebuurt.nlJe ziet je buren altijd in een leuke outfit door Eindhoven lopen, terwijl jij nooit dat pareltje vindt in de winkel. Of je spot wél die mooie outfit, maar hebt het geld er even niet voor na carnaval. Herkenbaar? Dan is de Clothing Loop misschien iets voor jou. Hierbij ruil je je kleding met andere Eindhovenaren.

Kortgezegd ‘krijg’ je bij een Clothing Loop eens per zoveel tijd tweedehands kleding van een andere Eindhovenaar. Dat kost je geen cent en is dus een mooie manier om te besparen! Daarnaast is er een ander groot voordeel aan dit initiatief: de mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld, maar op deze manier draag jij daar niet aan bij. Je koopt tenslotte geen nieuwe kleding.

Tas vol kleren

Meedoen gaat zo: na het aanmelden komt een van de andere Eindhovenaren bij je langs met een grote tas vol kleren. Je kijkt rustig of er een leuk item tussen zit, bewaart die en vult de tas vervolgens aan met jouw eigen kleding, zodat de hoeveelheid kleren hetzelfde blijft. Daarna ga je naar de volgende in de groep met de tas. En zo gaat het door!

Oprichter Nichon Glerum vertelt: “We houden ongeveer één tas per zes adressen aan. Er kunnen meer dan zes mensen in een groep, maar dan circuleren er dus ook meer tassen. Eindhovenaren krijgen ongeveer eens per maand een bezoekje van hun voorganger, dat is dus best vaak. Wie weet ontmoet je nog een andere leuke stadsgenoot op deze manier!”

Duurzaam shoppen in Eindhoven

Als je meedoet aan een Clothing Loop in Eindhoven hoef je in theorie vrijwel niets zelf te kopen. In de tas voegen deelnemers alle soorten kleding toe: van broeken tot aan T-shirts en van jurkjes tot aan jassen. Heb je een verzoekje voor een specifiek item? Nichon: “De deelnemers hebben onderling contact en vragen weleens om hulp. Als voorbeeld: carnaval is net achter de rug. Sommige deelnemers vroegen in hun cirkel of iemand nog een leuk pak had. Dat werd in de tas gedaan en voilà! Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld zwangerschapskleding.”

Verschillende maten

Nichon vertelt dat in de meeste tassen kleren van maat S tot en met L zitten. “Dat is bewust, omdat het ene merk andere maten hanteert dan het andere. En het ene lijf is ook weer anders dan het andere. Natuurlijk kan het voorkomen dat geen item in de tas die perfect past, maar we hopen dat dat niet al te vaak voorkomt. Voor kleinere en grotere maten zijn aparte groepen, zodat er voor hen meer passende kledingstukken in een tas zit.”

Clothing Loop in Eindhoven

Ook in Eindhoven is een Clothing Loop. In Meerhoven is bijvoorbeeld een kledingruil voor dames, waar je maten XS, S, M, L en XL vindt. Meedoen kan via deze link. Ook voor mannen is er een kledingruil, de MannenKledingKetting040. Hier heb je herenkeding in de maten XS, S, M, L en XL. Wil je meedoen? Via deze link meld je je aan. Op de website van Clothing Loop bekijk je alle locaties in en rondom Eindhoven op een kaartje.

