'Beste woningbeheerder’ Vb&t Eindhoven opent elfde vestiging in Amsterdam

En als ‘kers op de taart’ kreeg Van de Kam dinsdag tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam ook nog de titel ‘beste woningbeheerder’ van Syntrus Achmea, een van de grootste vastgoedeigenaren. ,,Dan doe je het toch goed. En opvallend genoeg zijn we nu een van de weinige beheerders die landelijk werken”, aldus Van de Kam.

Voor de uitbreiding zoekt Vb&t nog vijftien nieuwe medewerkers. Aanleiding is de opdracht van een institutionele belegger om 4000 woningen te gaan beheren in Amsterdam. ,,En dat is de start van verdere groei. Want er is genoeg te doen in Amsterdam”, aldus Van de Kam.