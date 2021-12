Bestelbus en vrachtwagen botsen in Eindhoven, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

Vrouw in Eindhoven­se gemeente­raad bang om als ‘zeur’ over te komen, uitkomst enquête schokt stadsbe­stuur

EINDHOVEN - Vrouwen in de Eindhovense gemeenteraad zijn pessimistisch over hun rol in de politiek. Ze voelen zich minder serieus genomen dan hun mannelijke collega's en zijn bang om over te komen als een ‘zeur’, ‘heks', of ‘zeikwijf’.

9 december