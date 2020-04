Bestelbus uitgebrand in Eindhoven

Snelheids­dui­vel maakt het bont in Eindhoven: racet met 230 km/u en ‘veel kabaal’ richting Limburg

0:03 EINDHOVEN - Een 19-jarige snelheidsduivel racete donderdagavond in een Mercedes met zo'n 230 kilometer per uur over de A67 bij Eindhoven richting Limburg. Hij wilde terug naar zijn woonplaats Venlo, maar werd aangehouden door een speciaal team van de politie.