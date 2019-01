Bestelbusje met aanhanger belandt op zijn zijkant op de A50 bij Eindhoven

Video Choreogra­fie met drones in Parkthea­ter Eindhoven: ‘Dit is dansende wiskunde’

16:00 EINDHOVEN - Choreograaf David Middendorp - bekend van onder meer de finale van America's Got Talent - had een droom, een idee. Een duet tussen drone en mens. Om die droom technisch te realiseren schakelde hij de hulp van een Eindhovens ingenieursbureau in.