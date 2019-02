Bestelbusje ramt verkeerslicht kapot in Eindhoven, dronken bestuurder opgepakt

Hoogbejaar­de (89) raakt tienduizen­den euro's kwijt, vrouwen plunderen rekening in Eindhoven

19:34 MOERGESTEL - Een 89-jarige vrouw uit Moergestel is in december zonder het te weten tienduizenden euro’s kwijtgeraakt nadat een onbekende vrouw ervandoor was gegaan met haar pinpas. Dat gebeurde nadat deze vrouw zogenaamd bij haar thuis de ramen en kranen kwam controleren. Pas anderhalve week later kwam de bewoonster erachter dat de pinpas uit haar portemonnee was verdwenen.