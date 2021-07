Bestellingen blijven zich opstapelen bij ASML; voor 8,3 miljard euro aan orders in het tweede kwartaal

profiel Dit kan PSV verwachten van Galatasa­ray: Turkse topclub is door onrust onvoorspel­baar­der dan ooit

9:00 Positieve coronatests, een rumoerige transferperiode en een hoogoplopende ruzie op een Grieks vliegveld: de chaos regeert bij Galatasaray in aanloop naar de Champions League-voorrondeduels met PSV. De Turkse grootmacht is onvoorspelbaarder dan ooit, maar heeft nog altijd wapens over.