Bestenaar (50) ontkent ontucht met destijds minderjarige stiefdochter, OM eist zes maanden cel

Slachtof­fer zware mishande­ling in Eindhoven: ‘Ik heb mij heel erg schuldig gevoeld’

EINDHOVEN - ,,Bemoei je met je eigen zaken, sodemieter op.” Het zijn de laatste woorden die één van de slachtoffers van een zware mishandeling in Eindhoven zich kan herinneren. Beiden gingen daarna out. Opsporing Verzocht vroeg dinsdagavond opnieuw aandacht voor de zaak, want de daders zijn nog steeds spoorloos.

22 november